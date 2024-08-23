Uşak'ta 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali Başladı - Son Dakika
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Uşak'ta 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali Başladı

Uşak\'ta 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali Başladı

Uşak'ta düzenlenen Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, festivalde yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Festival, çeşitli etkinlikler ve konserlerle 25 Ağustos'a kadar sürecek.

23.08.2024 21:16
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Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 26'ncısı düzenlenen festivalde yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Festivallerin sadece eğlence olmadığını aktaran Yavaş, gelenek, görenek ve kültürün gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli organizasyonlar olduğunu ifade etti.

Eşme kiliminin dünyaca tanınır olduğuna dikkati çeken Yavaş, şöyle devam etti:

"Bu motifler, bu kilimin dokunma şekli, kök boyası, geçmişi çok uzun yıllara dayanan, aynı zamanda motiflerini Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıyan ve bu nedenle Türk milleti var oldukça, Türkiye Cumhuriyeti var oldukça, dünya yerinde durdukça ilelebet bu kültürün devam etmesi gerekiyor. Aksi takdirde hafızasını kaybetmiş insan gibi oluruz. Bunlar bizim en büyük değerlerimiz. Bu kilimin yapılış şekli, dokunuş şekli ve buradaki desenler binlerce yıllık kültürün ürünüdür. Dolayısıyla herhangi bir kültürün ortadan kaybolması, Türk milletine ait bir hazinenin ortadan kaybolmasıyla eşittir. Aynı zamanda festivaller halkın bir araya gelmesiyle birlik beraberliğini ve kaynaşmasını sağlamasıyla çok değerlidir."

Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan da festivalin ilçenin sembolü olduğunu, aynı zamanda uluslararası kimlik kazandığını belirtti.

Konuşmaların ardından kortej geçişi yapıldı, çeşitli illerden gelen halk oyunları ekipleri tarafından gösteriler sunuldu.

Klasik otomobil grupları otomobilleriyle kortej geçişini katılırken, cirit sporcuları da atlarıyla geçişte yer aldı.

Açılış törenine, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş, CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Soyer Yazgan ile vatandaşlar katıldı.

Festival, 25 Ağustos'a kadar çeşitli etkinlikler ve konserlerle sürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uşak'ta 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali Başladı - Son Dakika

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