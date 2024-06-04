Uşak'ta 79 bin 100 bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Uşak'ta 79 bin 100 bandrolsüz makaron ele geçirildi

Uşak\'ta 79 bin 100 bandrolsüz makaron ele geçirildi

Uşak'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Aybey ve Atatürk mahallelerindeki iki adreste 79 bin 100 bandrolsüz makaron ele geçirildi. Ayrıca, 50 kilo kıyılmış tütün ve 5 sigara sarma makinesi de bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

04.06.2024 14:43
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Uşak'ta polis ekiplerince iki adrese düzenlenen operasyonda 79 bin 100 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aybey ve Atatürk mahallelerinde iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 79 bin 100 makaron, 50 kilo kıyılmış tütün ve 5 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uşak'ta 79 bin 100 bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta 79 bin 100 bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika
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