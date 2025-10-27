Uşak'ta Bıçaklı Kavga: Bir Tutuklama - Son Dakika
Uşak'ta Bıçaklı Kavga: Bir Tutuklama

Uşak\'ta Bıçaklı Kavga: Bir Tutuklama
27.10.2025 21:16
Uşak'ta tartışma sonucunda babası ve babaannesini bıçaklayan H.Ö. tutuklandı.

Uşak'ta birlikte yaşadığı babası ve babaannesi ile komşusunu bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta aile arasındaki tartışmada kan aktı. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evde H.Ö. (31) ile babası Y.Ö. arasında tartışma çıktı.

BABASI VE BABAANNESİNİ BIÇAKLADI

Kavgaya dönüşen olayda H.Ö, babası ile babaannesi R.Ö'yü bıçakladı. Şüpheli, daha sonra sesleri duyarak eve gelen komşuları Z.B'yi de yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan H.Ö'nün ifadesinde alkollü olduğunu ve olaya dair herhangi bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta Bıçaklı Kavga: Bir Tutuklama - Son Dakika

