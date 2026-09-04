Uşak'ta bozuk enerji içeceği ve elektronik sigara operasyonunda 2 zanlı hakkında işlem - Son Dakika
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Uşak'ta bozuk enerji içeceği ve elektronik sigara operasyonunda 2 zanlı hakkında işlem

Uşak\'ta bozuk enerji içeceği ve elektronik sigara operasyonunda 2 zanlı hakkında işlem
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Uşak'ta polis, 2 ayrı adrese düzenlediği operasyonda 16 bin 200 adet bozulmuş enerji içeceği ile 11 bin 200 adet elektronik sigara tütünü ele geçirdi. Operasyonda yakalanan H.B.Ü. ve C.C.S. hakkında adli işlem başlatılırken, içecekler imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

UŞAK'ta polisin 2 ayrı adrese yönelik operasyonunda, 16 bin 200 adet bozulmuş ve tarihi geçmiş enerji içeceği ile 11 bin 200 adet sıkıştırılmış elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün mamulleri, makaron kaçakçılığı ile bozuk ve tarihi geçmiş gıda ürünlerinin tespiti ve piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, dün belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda 16 bin 200 adet bozulmuş ve tarihi geçmiş enerji içeceği, 11 bin 200 adet sıkıştırılmış elektronik sigara tütünü ile 90 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan H.B.Ü. (55) ve C.C.S. (29) hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen enerji içecekleri, imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Uşak'ta bozuk enerji içeceği ve elektronik sigara operasyonunda 2 zanlı hakkında işlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta bozuk enerji içeceği ve elektronik sigara operasyonunda 2 zanlı hakkında işlem - Son Dakika
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