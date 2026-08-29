Uşak\'ta Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

Uşak'ta iki katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ünalan Mahallesi İkinci Ekiz Sokak'taki iki katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü.