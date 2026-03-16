Uşak'ta Cinayet: Bir Kardeş Tutuklandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki kardeşten 1'i tutuklandı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında K.K. ve ağabeyi M.A.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf eden M.A.K, hayatını kaybeden Ekrem Çakmak ile aralarında husumet bulunduğunu, olaydan bir gün önce karşılaştığı Çakmak'ın kendisini tabancayla vurmak istediğini ileri sürdü.

Olayın yaşandığı gün ise tarla yolunda Çakmak'ın kendisine pusu kurduğunu iddia eden M.A.K, maktulün tabanca doğrulttuğunu görünce yanındaki av tüfeğiyle ateş ettiğini savundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.K, savcılık ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

M.A.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ayrancı köyü yakınlarında dün tarla yolunda çalılıklara çarparak duran traktörün sürücüsü Ekrem Çakmak'ın av tüfeğiyle vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlenmişti.