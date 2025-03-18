Uşak'ta Elektrikli Otobüslerle Ücretsiz Taşıma Hizmeti Başlıyor

(UŞAK)- Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, elektrikli otobüslerle ücretsiz taşıma hizmetinin çok yakında başlayacağını müjdeleyerek, "Şu anda 5 adet, her biri 170 kişilik körüklü otobüslerimiz garajımızda hazır halde bekliyor. Hepsine siyah plakalarımızı taktık ve Uşak Belediyesi'nin öz malı olarak bu araçlar önümüzdeki günlerde halkımıza hizmet etmeye başlayacak" dedi.

Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşaklı hemşehrilerine verdiği sözü daha yerine getiriyor. Elektrikli otobüslerle ücretsiz taşıma hizmetinin çok yakında başlayacağını belirten Başkan Yalım, memleket sevdasıyla hız kesmeden çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

"Araçlar önümüzdeki günlerde halkımıza hizmet etmeye başlayacak"

Gelişmiş bir şehrin göstergelerinden birinin ulaşım olduğuna dikkat çeken Yalım, "Bugün Uşak için büyük bir gün. Birçok vatandaşımız elektrikli otobüslerin hizmete girmesi konusunda tereddüt ve kaygı içindeydi. Ancak biz söz verdiysek mutlaka yerine getiririz. Şu anda 5 adet, her biri 170 kişilik körüklü otobüslerimiz garajımızda hazır halde bekliyor. Hepsine siyah plakalarımızı taktık ve Uşak Belediyesi'nin öz malı olarak bu araçlar önümüzdeki günlerde halkımıza hizmet etmeye başlayacak" dedi.

"Hastaneye gidecek olan vatandaşlarımız için ücretsiz olarak bu hizmeti sunacağız"

Tüm vatandaşların kendileri için çok kıymetli olduğunu ve hizmetlerini onların ihtiyaçlarını düşünerek yaptıklarını ifade eden Yalım, "Üniversiteye ulaşım sağlayacak olan öğrencilerimiz için ve Kemalöz, Cumhuriyet, Dikilitaş, Karaağaç, Aybey, Elmalıdere Mahalleleri'nden hastaneye gidecek olan vatandaşlarımız için ücretsiz olarak bu hizmeti sunacağız" diye konuştu. Son teknoloji ile donatılmış ve tamamen elektrikli çevre dostu araçların kenti kendine yakışır bir seviyeye yükselteceğinin altını çizen Başkan Yalım, bu hizmetin tüm Uşak halkına hayırlı olmasını diledi.

"Bizim sevdamız Uşak"

Başkan Yalım açıklamalarının ardından elektrikli ve körüklü araçlardan birine binerek kentin ana arterlerinde test sürüşü gerçekleştirdi. Trafikte vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan Yalım, vatandaş odaklı projeler gerçekleştirdiklerini anlattı. Bugüne kadar sosyal belediyecilik anlamında birçok projeye imza attıklarını ve bu hizmetin de bunlardan biri olduğunu vurgulayan Başkan Yalım, "Vatandaşımız mağdur olmasın, öğrencilerimiz zorluk çekmesin diye var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim sevdamız Uşak" ifadelerini kullandı.