Uşak\'ta Gençlik Günleri Devam Ediyor

Uşak Valiliği tarafından düzenlenen "Milli Mücadele, Zafer ve Gençlik Günleri" etkinlikleri sürüyor.

Uşak Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikler kapsamında Mavi Gri müzik grubu sahne aldı.

Sevilen şarkılarını Uşaklılar için seslendiren grup, performansıyla vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Konser alanını dolduran gençler ve vatandaşlar da grubun seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Öte yandan, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan'a, eşi Güven Özkan tarafından evliliklerinin 22. yıl dönümü dolayısıyla çiçek takdim edildi.