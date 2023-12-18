 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Uşak'ta Gıda Güvenirliği ve Gıda Zehirlenmeleri Konferansı - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak'ta Gıda Güvenirliği ve Gıda Zehirlenmeleri Konferansı

Uşak'ta, il tarım ve orman müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansta, gıda güvenirliği ve gıda zehirlenmeleri konuları ele alındı. Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, sağlıklı gıdaya erişimin önemine dikkat çekti ve kent genelinde yapılan gıda denetimlerinin sayısını açıkladı. Konferansa, Uşak Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Kurnaz ve diğer yetkililer de katıldı.

Uşak\'ta Gıda Güvenirliği ve Gıda Zehirlenmeleri Konferansı
18.12.2023 - 11:15,
Abone Ol

Uşak'ta "gıda güvenirliği" ve "gıda zehirlenmeleri" konulu konferans yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Atatürk Kültür Merkezi'nde, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında gıda alanında çalışan personel için eğitim düzenlendi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, sağlıklı gıdaya erişimin en temel insan hakkı olduğunu vurguladı.

Kent genelinde gıda denetimlerinin sürdüğünü dile getiren Bilir, yıllık 7 binin üzerinde gıda denetiminin yapıldığını ifade etti.

Gıda Yüksek Mühendisi Özge Yoldaş "gıda güvenirliği", Dr. Veli Çelik ise "gıda zehirlenmeleri" başlıklarında konferans verdi.

Konferansa, Uşak Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Kurnaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Hacı Tevfik Özdemir de katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Konferans, Uşak, AKM, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta Gıda Güvenirliği ve Gıda Zehirlenmeleri Konferansı - Son Dakika


11:40
Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:23
İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:22
Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:15
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10
İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07
Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü

Son Dakika
11:40 Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:23 İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:15 Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10 İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07 Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
11:05 Gine'de petrol terminalinde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü
10:45 Kuzey Kore, Japonya'ya balistik füze fırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 12:11:24. #1.11#
SON DAKİKA: Uşak'ta Gıda Güvenirliği ve Gıda Zehirlenmeleri Konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement