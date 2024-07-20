Uşak'ta İki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Uşak'ta ilçesinde dün iki noktada çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören köyü ile Kuşdemirler köyü arasındaki ormanlık alan ile merkeze bağlı Kayaağıl köyü yakınlarındaki ormanlık alandaki yangınlara müdahale gece boyunca sürdü.
Söz konusu yangınlar, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan yanan alanlar, dronla görüntülendi.
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