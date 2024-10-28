Uşak'ta jandarma ve emniyete yeni araçları teslim edildi - Son Dakika
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Uşak'ta jandarma ve emniyete yeni araçları teslim edildi

Uşak\'ta jandarma ve emniyete yeni araçları teslim edildi

Uşak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığınca gönderilen 18 araç düzenlenen törenle hizmete başladı.

28.10.2024 17:48
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Uşak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığınca gönderilen 18 araç düzenlenen törenle hizmete başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne 18 yeni araç tahsis edildi.

Birimlere dağıtılan araçlar için İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende konuşan Uşak Valisi Naci Aktaş, TUSAŞ'a yapılan saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Saldırının sadece TUSAŞ'a değil, milletin birliğine ve beraberliğine yapıldığına dikkati çeken Aktaş, Türkiye'nin tüm kurumlarının birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışacağını, daha çok üreteceğini belirtti.

Jandarma ve polis ekiplerinin halkın huzuru için gece gündüz görevinin başında olduğunu aktaran Aktaş, "Bizler Uşak'ın her yerinde, her noktasında, 7 gün 24 saat aralıksız, il merkezinden, ilçelerine ve köylerine kadar tüm noktalarda her zaman görünür ve ulaşılır olup hemşerilerimizin hizmetinde olacağız. Kendilerini huzurda güvende hissetmeleri birinci önceliğimizdir. Bugün hizmete girecek olan araçlarımız da hizmetlerimizi inşallah bir seviye daha yukarı çıkaracaktır. Ben arkadaşlarıma görevlerinde başarılar diliyorum. Allah kazasız belasız, sorunsuz ve sıkıntısız kullanmayı nasip eylesin." dedi.

Aktaş, araçların alınmasına katkı sunan hayırseverlere de teşekkür etti.

Törende AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da konuşma yaptı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu da vatandaşların emniyeti için polis ve jandarma teşkilatı olarak ellerinden gelenin fazlasını yapmaya gayret ettiklerini yeni araçlarla hizmet kalitesinin artacağını belirtti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından dua edilerek araçlar görev yapacağı birimlere uğurlandı.

Törene Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, kurum müdürleri ve hayırseverler de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uşak'ta jandarma ve emniyete yeni araçları teslim edildi - Son Dakika

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