Uşak'ta Kadına Yönelik Şiddet Başvuruları %50 Azaldı - Son Dakika
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Uşak'ta Kadına Yönelik Şiddet Başvuruları %50 Azaldı

Uşak\'ta Kadına Yönelik Şiddet Başvuruları %50 Azaldı

Uşak Valisi Aktaş, ekimde kadına yönelik şiddet başvurularında %50 azalma olduğunu açıkladı.

08.11.2024 13:16
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Uşak Valisi Naci Aktaş, ekim ayında polis ve jandarmaya yapılan kadına yönelik şiddet başvurularında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50 azalma görüldüğünü, özellikle KADES uygulamasına yönelik yoğun çalışma yürüttüklerini belirtti.

Vali Aktaş, Uşak Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda, kentteki asayiş olaylarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekim ayında polis ve jandarma bölgesinde 1530 olayın meydana geldiğini, bu olayların aydınlatma oranının yüzde 89 olduğunu anlatan Aktaş, özellikle kadına yönelik şiddete karşı olumlu gelişmeler yaşandığına işaret etti.

Vali Aktaş, ekim ayında polis ve jandarmaya kadına yönelik şiddetle ilgili 113 başvurunun yapıldığını, bunlara ilişkin koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulandığını, 3 kişiye elektronik kelepçe takıldığını ifade etti.

Kadına karşı şiddet olaylarında geçen yıl ekim ayında 228 başvurunun yapıldığını, bu rakama göre yüzde 50 azalma görüldüğünü aktaran Aktaş, "Burada özellikle KADES'in önemini vurgulamak istiyorum. Sadece bu ay 1200'e yakın vatandaşımızın telefonlarına KADES uygulamasını indirmelerini sağladık. Bu, doğrudan bizim emniyet ve jandarma personeli arkadaşlarımızın yönlendirmesi ve bilinçlendirmesiyle oldu. Biz özellikle kadınlarımıza yönelik bilinçlendirme, bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Trafik kazalarında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış görüldüğüne dikkati çeken Aktaş, bunların büyük bölümünün motosiklet kazaları olduğunu, motosikletlilere yönelik denetimlerin arttırıldığını aktardı.

Ekim ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 34, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 75 operasyon düzenlediğini aktaran Aktaş, bu operasyonlarda 119 kişinin yakalandığını, 24'ünün tutuklandığını bildirdi.

Kent genelinde yapılan denetimlerde 287 bin 920 kişi ile 31 bin 237 aracın sorgulandığını dile getiren Aktaş, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 189 firari hükümlünün yakalandığını belirtti.

Aktaş, günlük 180 ila 200 ekibin kent genelinde devriye görevi yürüttüğünü, her zaman görünür ve ulaşılabilir olma hedefiyle çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uşak'ta Kadına Yönelik Şiddet Başvuruları %50 Azaldı - Son Dakika

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