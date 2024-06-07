Uşak'ta Kamyona Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uşak'ta Kamyona Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaşamını Yitirdi

Uşak\'ta Kamyona Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaşamını Yitirdi

Uşak-İzmir kara yolunda seyir halinde olan İsmail Moral yönetimindeki otomobil, Ürünköy yakınlarında aynı istikamette seyreden bir kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İsmail Moral hayatını kaybetti. Kamyon şoförü ise jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

07.06.2024 07:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Uşak- İzmir kara yolunda ilerleyen İsmail Moral (24) yönetimindeki 43 AEN 400 plakalı otomobil, Ürünköy yakınlarında aynı istikamette seyreden B.T. (48) kontrolündeki 06 DS 6165 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Moral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Moral'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü, jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Jandarma, İtfaiye, İzmir, Uşak, Acil Durum, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta Kamyona Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaşamını Yitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:52 Ankara, sağanak yağışa teslim oldu, fırtına tabelayı devirdi: 1 ölü Ankara, sağanak yağışa teslim oldu, fırtına tabelayı devirdi: 1 ölü
22:49 Şişli’de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü: 6 yaralı Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü: 6 yaralı
22:05 ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı
19:55 CHP’li Ceylan’dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı CHP'li Ceylan'dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı?
19:17 İsrail, Hizbullah’a savaş açmaya hazırlanıyor: Bir an bile durmayacağız İsrail, Hizbullah'a savaş açmaya hazırlanıyor: Bir an bile durmayacağız
00:56 Ankara’da motosiklete yıldırım düştü, sürücü hastanelik oldu Ankara'da motosiklete yıldırım düştü, sürücü hastanelik oldu
00:26 Salih Tanrıkulu Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı olarak atandı Salih Tanrıkulu Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı olarak atandı
00:11 Aziz Yıldırım, yaşananları tek tek anlattı İşte Jose Mourinho gerçeği Aziz Yıldırım, yaşananları tek tek anlattı! İşte Jose Mourinho gerçeği
22:20 2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış 2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay! Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış
22:18 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık başkanlığını tek cümleyle harcadı: Bakkal bile Fenerbahçe’den daha iyi yönetiliyordu Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığını tek cümleyle harcadı: Bakkal bile Fenerbahçe'den daha iyi yönetiliyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2024 07:41:03. #1.12#
SON DAKİKA: Uşak'ta Kamyona Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement