Uşak'ta Karpuz Yüklü Kamyonun Direğe Çarpması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Uşak'ta Karpuz Yüklü Kamyonun Direğe Çarpması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta, İzmir-Uşak kara yolunda seyir halinde olan karpuz yüklü kamyon, köprülü kavşak girişindeki yön tabelasının direğine çarptı. Olay sonucunda sürücü Mustafa Koyun hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonucunda yola saçılan karpuzlar ise ekipler tarafından temizlendi.

22.07.2024 08:51
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Uşak'ta köprülü kavşak girişindeki yön tabelasının direğine çarpan karpuz yüklü kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen Mustafa Koyun (43) yönetimindeki 45 TG 076 plakalı kamyon, Osmanlı Köprülü Kavşağı girişindeki yön tabelasının direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Koyun'un cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza sırasında yola saçılan karpuzlar ekiplerce temizlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uşak'ta Karpuz Yüklü Kamyonun Direğe Çarpması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta Karpuz Yüklü Kamyonun Direğe Çarpması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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