Uşak\'ta Kavga Sonucu Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti

Uşak'ta kavga sırasında bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Atatürk Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde Mustafa Mert Yıldırım (22) ile B.A, A.Y, Y.K. ve S.E.Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Yıldırım'ı darbedip bıçakla yaralayan B.A, A.Y, Y.K. ve S.E.Y, olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerinden otomobille kaçtığı belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A. ve A.Y. tutuklandı, S.E.Y. ve Y.K. serbest bırakıldı.
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