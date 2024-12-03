Uşak'ta Kaybolan Gökhan Tokay İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Uşak'ta Kaybolan Gökhan Tokay İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Uşak\'ta Kaybolan Gökhan Tokay İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kamp için gittiği gölette kaybolan Gökhan Tokay'ı bulmak için arama çalışmaları sürdürülüyor.

03.12.2024 16:47
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Uşak'ta, kamp için evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişiyi gölette arama çalışmaları sürüyor.

Kaybolan Gökhan Tokay (32) için dalgıçlar tarafından Göğem Göleti'nde dün başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti.

AFAD ekiplerince gölette sualtı görüntüleme cihazlarıyla tarama yapıldı, dalgıç polisler de arama gerçekleştirdi.

Geçen cuma, balık tutmak ve kamp için merkeze bağlı Göğem köyü yakınlarındaki Göğem Göleti bölgesine giden Gökhan Tokay'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmiş, ekiplerce gölet kenarında Tokay'ın otomobil ve kamp malzemeleri bulunmuştu. Görgü tanıklarının Tokay'ın botla gölete açıldığını bildirmesi üzerine dün İzmir'den gelen deniz polisi dalgıçları tarafından arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, AFAD, Son Dakika

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