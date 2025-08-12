Uşak'ta Orman Yangınına Müdahale

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yenice ile Paşacık köyleri arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter ile çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.