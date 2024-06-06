Uşak'ta Otomobil Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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Uşak'ta Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

Uşak\'ta Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Erkan Aras yönetimindeki otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralandı ve Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Erkan Aras'ın İl Genel Meclisi Üyesi olduğu belirtildi.

06.06.2024 11:51
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Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Uşak'tan Banaz istikametine giden Erkan Aras (48) idaresindeki 34 ANH 279 plakalı otomobil, Banaz Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Erkan Aras'ın İl Genel Meclisi Üyesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uşak'ta Otomobil Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta Otomobil Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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