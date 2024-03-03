Uşak\'ın Eşme ilçesinde otomobil çarpışması: 1 ölü, 2 yaralı

Diyanet İşleri Başkanı: Türkiye Diyanet Vakfı 100'ün üzerinde ülkede 35 milyon insana ulaştı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 100'ün üzerinde ülkede 35 milyon insana ulaşan bir vakıf haline geldiğini belirtti. Erbaş, vakıfların dünyada iyiliğin yayılması için çalıştığını ve Peygamber Efendimizin kurduğu vakıf müessesesinin İslam medeniyetinin önemli bir unsuru olduğunu vurguladı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın kurban vesilesiyle 100'ün üzerinde ülkede 35 milyon insana ulaştığına dikkat çeken Erbaş, gençlerin daha fazla camiye gelmeleri için çaba gösterdiklerini de söyledi.