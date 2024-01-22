Uşak'ta otomobilin takla attığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Sivaslı ilçesinden kent merkezine ilerleyen M.Y. (51) yönetimindeki 38 AIR 045 plakalı otomobil, Yapağılar köyü yakınlarında takla atarak karşı şeride geçti.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki G.S. (31) ve E.K. (13), ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.