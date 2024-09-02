Uşak'ta sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Uşak'ta sağanak etkili oldu

Uşak\'ta sağanak etkili oldu

Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

02.09.2024 00:23
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Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda iş yeri ile evi su bastı.

Su birikintileri sebebiyle İzmir-Uşak kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı, bu sırada uzun araç kuyruğu oluştu.

Kara yolunun özellikle 15 Temmuz Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı ile Selçuklu Köprülü Kavşağı yakınlarında oluşan su birikintileri yüzünden araçlar ilerleyemedi.

Sürücüler, çevredekilerin ve polislerin yardımıyla araçlarını iterek su birikintisinden çıkarmaya çalıştı.

Ünalan Mahallesi'nde bodrum katını ve bahçesini su basan apartmanın birinci katındaki evinin balkonunda küçük çocuğun dua etmesi dikkati çekti.

Uşak Valiliği İl Özel İdaresi, Uşak Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve Karayolları ekipleri, su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.

Bazı esnaf ve vatandaşlar, kendi imkanlarıyla iş yerlerindeki suyu temizlemeye çalıştı.

İzmir-Uşak kara yolu, su birikintilerinin tahliye edilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Uşak Valisi Turan Ergün, İl AFAD Merkezi'ne gelerek, kent genelinde sağanakla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında ilgili kurum müdürlerinden bilgi aldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ergün, saat 16.00'da başlayan yağışın 19.00'a kadar etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Kent merkezinde metrekareye 60 kilogram yağış düştüğünü aktaran Ergün, şöyle devam etti:

"112 Acil Çağrı Merkezi'ne bu yağışla ilgili toplamda 706 ihbar geldi. Bunların tabii mükerrerleri de var. Bunlar elendikten sonra 137'si aktif vaka haline dönüştürüldü. Bu vakaların 110'u su baskını, 27'si mahsur kalmaydı. Mahsur kalma olaylarının tamamına müdahale edildi ve hepsi kurtarıldı vatandaşların. Şu anda mahsur kalan kimse yok. Diğer su baskını olaylarına da itfaiye, AFAD, belediye, diğer kamu kurum ve kuruluşları müdahale ediyorlar. Bu suları boşaltmak için çalışmalar sürüyor, sabaha kadar çalışmalar devam edecek. 72 araç ve 248 personel yağışla ilgili görevdeler."

AFAD Merkezi'nde olayları takip ettiklerini dile getiren Ergün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda Uşak'ta trafikle ilgili herhangi bir sorun yok. Bütün yollarda trafik akımı devam ediyor. Meteoroloji Müdürlüğünden aldığımız bilgilere göre, yağış aralıklarla devam edecek ama bu şekilde etkisi kalmadı diyebiliriz. Şu anda bizim acil herhangi bir sorunumuz kalmadı. Sadece su baskınlarını, bazı iş yerlerinde ve resmi binalarda bodrum katlarını basan suların boşaltılması için çalışıyoruz."

Kaynak: AA

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