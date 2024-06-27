Uşak'ta Silahlı Çatışmada 1 Ölü, 1 Yaralı: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta Silahlı Çatışmada 1 Ölü, 1 Yaralı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Uşak\'ta Silahlı Çatışmada 1 Ölü, 1 Yaralı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ın Elmalıdere Mahallesi'nde meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Polis ekipleri, olayla ilgili olarak kaçan şüphelileri takibe aldı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı ve 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27.06.2024 18:09
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Uşak'ta bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Polis ekipleri, Elmalıdere Mahallesi'nde 25 Haziran'da çıkan silahlı çatışmada yaralanan E.E'yi, otomobille Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bıraktıktan sonra kaçan G.S'nin başka bir otomobille dün Kemalöz Mahallesi'nde akaryakıt istasyonuna girdiğini tespit etti.

G.S, ekiplerce düzenlenen operasyonda burada yakalandı.

Hastanede E.E'nin yanında bulunan F.Ö'nün de olay sırasında otomobilde olduğunun belirlenmesi üzerine F.Ö. gözaltına alındı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören E.E. de taburcu edilmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından E.E, G.S, F.Ö, B.D. ve H.B. adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan E.E. ve G.S. tutuklandı, F.Ö. adli kontrol şartıyla, B.D. ve H.B. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Olay

Elmalıdere Mahallesi Birinci Elmalı Sokak'ta 25 Haziran'da meydana gelen silahlı çatışmada Emrah Bozbey olay yerinde hayatını kaybetmiş, E.E. ise yaralanmıştı. Olayın ardından B.D. ve H.B. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Uşak, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta Silahlı Çatışmada 1 Ölü, 1 Yaralı: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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