Uşak\'ta Süpermoto Şampiyonası Tamamlandı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası 3. ayak yarışları, Uşak'ta tamamlandı.

Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde düzenlenen dün başlayan şampiyonanın 3. ayak yarışlarında, süpermoto open, süpermoto S3, süpermoto 85cc, süpermoto 65cc, süpermoto 50cc ve minikler 50cc kategorilerinde 40 sporcu mücadele etti.

Zorlu ve keskin virajların yer aldığı 1370 metre uzunluğundaki pistte, birinci ve ikinci tur yarışlarının ardından şampiyonanın üçüncü ayağı tamamlandı.

Süpermoto open kategorisinde Adem Işık, süpermoto S3'te Egehan Çalhan, 85cc'de Uzay Alp Urcan, 65cc'de Poyraz Bor, 50cc'de Ali Tok, 50cc miniklerde Atlas Pars Pehlivan birinci oldu.

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacı Tevfik Özdemir ile beraberindeki protokol üyelerince dereceye giren sporculara ödülleri verildi.