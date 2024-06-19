Uşak'ta Tarım Arazileri ve Ormanlık Alanda Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor - Son Dakika
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Uşak'ta Tarım Arazileri ve Ormanlık Alanda Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Uşak'ın Akbulak köyü yakınlarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına havanın aydınlanmasıyla helikopterlerle de müdahale başladı. Yangınla mücadele, 4 helikopter ile karadan 154 araç ve çok sayıda ekiple devam ediyor. Yangın bölgesine yakın köylerdeki bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi.

19.06.2024 09:19
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Uşak'ta tarım arazileri ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kent merkezine bağlı Akbulak köyü yakınlarında tarım arazileri ile ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına havanın aydınlanmasıyla helikopterlerle de müdahale başladı. Yangınla mücadele, 4 helikopter ile karadan 154 araç ve çok sayıda ekiple devam ediyor.

Uşak Vali Vekili Önder Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde alınan yangın ihbarının ardından ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Yangının rüzgarın da etkisiyle sık sık yön değiştirerek hızla büyüdüğünü ve ormanlık alana sıçradığını belirten Can, "Uşak merkeze bağlı Köprübaşı, Kıran ve Akbulak köyü ekili arazileri ve hasat yapılan bölge civarında yangın ihbarı alındı, aşırı sıcaklık ve sık sık yön değiştiren rüzgar nedeniyle bu yangın ormanlık alanlara da sıçradı. Çevre mahalle ve köyleri tehdit edecek şekilde bir dönem büyüdü." dedi.

Yangın bölgesine yakın köylerdeki bazı evlerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini dile getiren Can, şunları kaydetti:

"AFAD ve jandarma ekiplerimiz tarafından Köprübaşı köyüne bağlı Hacışerifler Mahallesi'nde 6 hane, Velibeyler Mahallesi'nde 10 hane, Karaköse köyü Çamurak Mahallesi'nde 10 hane tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu evlerde herhangi bir zarar şu an itibarıyla bulunmamaktadır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uşak'ta Tarım Arazileri ve Ormanlık Alanda Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta Tarım Arazileri ve Ormanlık Alanda Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor - Son Dakika
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