Uşak\'ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Uşak- Manisa kara yolunda ilerleyen S.A. (56) yönetimindeki 20 AGA 955 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden H.Ö'nün (52) kullandığı 35 ZYL 92 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ve minibüsteki H.A. (52) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.