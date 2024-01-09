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Uşak'ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Uşak-Manisa kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, S.A. yönetimindeki hafif ticari araç, H.Ö. tarafından kullanılan minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücüler ve minibüsteki bir kişi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Uşak\'ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı
09.01.2024 - 00:55,  Güncelleme: 00:55
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Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Uşak- Manisa kara yolunda ilerleyen S.A. (56) yönetimindeki 20 AGA 955 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden H.Ö'nün (52) kullandığı 35 ZYL 92 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ve minibüsteki H.A. (52) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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