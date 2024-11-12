Uşak\'ta Trafik Kazası: 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Uşak'ta panelvanın çarptığı 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karaağaç Mahallesi İkinci Kerte Sokak'ta İ.E.E.G. (29) yönetimindeki 64 AEB 814 plakalı panelvan, 4 yaşındaki Yasemin Gülcan'a çarptı.

Ağır yaralanan Gülcan, yakınları tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Gülcan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından hastaneye giden sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.