Uşak'ta panelvanın çarptığı 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Karaağaç Mahallesi İkinci Kerte Sokak'ta İ.E.E.G. (29) yönetimindeki 64 AEB 814 plakalı panelvan, 4 yaşındaki Yasemin Gülcan'a çarptı.
Ağır yaralanan Gülcan, yakınları tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Gülcan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından hastaneye giden sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Trafik Kazası: 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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