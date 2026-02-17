Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde iki adrese operasyon düzenlendi.
Aramada, 3 bin 890 yeşil reçeteye tabi hap, 300 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 50 gram metamfetamin, 50 gram esrar ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
