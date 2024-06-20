Uşak'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak'ta meydana gelen orman yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının ise devam ettiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün yaptığı basın açıklamasında Çanakkale Eceabat'ta meydana gelen orman yangının kontrol altına alındığını fakat Uşak'taki orman yangınının devam ettiğini belirtmişti. Yumaklı, bugün Uşak orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.