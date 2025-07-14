Uşak Valiliğinden şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek

Uşak Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verdi.

Kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Uşak Valisi Naci Aktaş, 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin kadın, erkek, yaşlı, genç demeden meydanlara akın ettiğini, vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıktığını söyledi.

Milletin can pahasına vatanına sahip çıktığını vurgulayan Aktaş, "Milletimiz, can pahasına hain darbe girişimini durdurarak bu topraklarda ihanetin kök salamayacağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. O gece yaşananlar, sadece darbe girişiminin engellenmesi değil, aynı zamanda milletimizin kaderini yeniden yazdığı, birliğini ve kardeşliğini pekiştirdiği tarihi sınav olmuştur." dedi.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Aktaş, gazilere de sağlık ve şifa temenni etti.

Programa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da şehit yakınlarıyla ve gazilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu, onlara minnettar olduğunu belirtti.

Her zaman şehit yakınlarının yanında olduklarını dile getiren Boyraz, "Şehitlerimiz, peygamberlik makamından sonra en yüce makam olduğu için onları Cenabıallah en güzel makamında misafir edecektir. Onların yakınları ve gazilerimiz başımızın tacıdır. Her zaman başımızın üstündedir." diye konuştu.

Boyraz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün burada rahat şekilde nefes alabiliyorsak, buradan çıktığımızda evimize huzurla gidebiliyorsak ve hiç kimse 'Dur, nereye gidiyorsun?' diye sormuyorsa bizden önce şehit ve gazi olanların sayesinde ve onların verdiği nefes sayesinde bunları yapıyoruz. Allah, şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Gazilerimize şifalar ve uzun ömürler diliyorum."

AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul da programda birer konuşma yaptı.

Programa, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Samancı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.