Uşak Valisi Aktaş, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uşak Valisi Aktaş, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

Uşak Valisi Naci Aktaş, Banaz ilçesinde şehit aileleri ve gaziler ile iftar programında bir araya geldi.

21.03.2025 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Valisi Naci Aktaş, Banaz ilçesinde şehit aileleri ve gaziler ile iftar programında bir araya geldi.

Aktaş, bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin gösterdiği kahramanlık ile cesaretin kendilerine ilham verdiğini söyledi.

Bu ilhamla her türlü zorluğun üstesinden gelebileceklerine inandıklarını ifade eden Aktaş, "Daha güçlü bir Türkiye inşa etmek için her zaman var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmak, gazilerimizin ve değerli ailelerinin yanında olmak, bizim en kutsal görevlerimizden biridir." dedi.

Konuşmanın ardından Aktaş ve davetliler dua ederek birlikte iftar yaptı.

Programa İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı ve İl Müftüsü Burhan Çakır da katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, İftar, Banaz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak Valisi Aktaş, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika

Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
İmamoğlu’ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj
A Milli Takım’da değişiklik 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da değişiklik! 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı
Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez’in sağlık durumu belli oldu Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez'in sağlık durumu belli oldu
İşte Ekrem İmamoğlu’nun 121 sayfalık ifadesi İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
Bakan Tekin’den öğretmen ataması açıklaması Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
İmamoğlu’ndan ’’Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz’’ sorusuna tek cümlelik yanıt İmamoğlu'ndan ''Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?'' sorusuna tek cümlelik yanıt
Nijerya, Osimhen’in golleriyle Ruanda’yı 2-0 yendi Nijerya, Osimhen'in golleriyle Ruanda'yı 2-0 yendi
Hangi ilde hangi parti birinci İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar
İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı
Filiz Akın vasiyeti üzerine sadece ailesinin katıldığı bir törenle Aşiyan’da toprağa verildi Filiz Akın vasiyeti üzerine sadece ailesinin katıldığı bir törenle Aşiyan'da toprağa verildi

17:09 Çağlayan Adliyesi’ne çıkan yollar yarın sabah 08.00’e kadar kapatıldı Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yollar yarın sabah 08.00'e kadar kapatıldı
16:53 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB’ye kayyum atanmasını istemiyor Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'ye kayyum atanmasını istemiyor
16:51 Filiz Akın vasiyeti üzerine sadece ailesinin katıldığı bir törenle Aşiyan’da toprağa verildi Filiz Akın vasiyeti üzerine sadece ailesinin katıldığı bir törenle Aşiyan'da toprağa verildi
16:28 İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı
15:58 Hangi ilde hangi parti birinci İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar
21:52 Nijerya, Osimhen’in golleriyle Ruanda’yı 2-0 yendi Nijerya, Osimhen'in golleriyle Ruanda'yı 2-0 yendi
21:49 İmamoğlu’ndan ’’Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz’’ sorusuna tek cümlelik yanıt İmamoğlu'ndan ''Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?'' sorusuna tek cümlelik yanıt
21:31 Bakan Tekin’den öğretmen ataması açıklaması Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
21:27 İşte Ekrem İmamoğlu’nun 121 sayfalık ifadesi İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
21:27 Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez’in sağlık durumu belli oldu Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez'in sağlık durumu belli oldu
21:15 A Milli Takım’da değişiklik 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da değişiklik! 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı
21:02 İmamoğlu’ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj
20:45 Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 17:29:42. #7.12#
SON DAKİKA: Uşak Valisi Aktaş, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement