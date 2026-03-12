Uşak Valisi Kartal, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika
Uşak Valisi Kartal, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

Uşak Valisi Kartal, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu
12.03.2026 21:59
Uşak Valisi Serdar Kartal, Banaz ilçesinde şehit aileleri ve gaziler ile iftar programında bir araya geldi.

Uşak Valisi Serdar Kartal, Banaz ilçesinde şehit aileleri ve gaziler ile iftar programında bir araya geldi.

İlçede bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Kartal, ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini belirterek, şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrayı paylaşmaktan onur duyduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, gazileri de minnetle andıklarını belirten Kartal, "Aziz milletimizin bugün hür ve bağımsız yaşayabilmesi, şehitlerimizin fedakarlıkları ve gazilerimizin kahramanlıkları sayesindedir. Şehitlerimizin bizlere bıraktığı bu kutsal emanete sahip çıkmak hepimizin en büyük sorumluluğudur." dedi.

Konuşmanın ardından Kartal, masaları tek tek gezerek şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Programa İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Kılıç, Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı ve İl Müftüsü Mesut Harmancı, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA

