USCMO'dan İsrail'e Silah Ambargosu Çağrısı - Son Dakika
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USCMO'dan İsrail'e Silah Ambargosu Çağrısı

ABD Müslüman Organizasyonlar Konseyi (USCMO), işgal altındaki Batı Şeria'da Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini kınayarak, ABD yetkililerine İsrail'e karşı "silah ambargosu uygulanması" çağrısı yaptı.

06.09.2024 22:46
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ABD Müslüman Organizasyonlar Konseyi (USCMO), işgal altındaki Batı Şeria'da Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini kınayarak, ABD yetkililerine İsrail'e karşı "silah ambargosu uygulanması" çağrısı yaptı.

USCMO Genel Sekreteri Usame Cemal, yaptığı yazılı açıklamada, Biden yönetimini ABD vatandaşlarını koruma konusunda samimiyetsizlikle suçladı.

Cemal, Biden yönetiminin önceliğinin ABD'lilerin hayatından ziyade apartheid İsrail hükümetine koşulsuz silah ve finansman sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Kongre'nin seçilmiş her üyesi, kontrolden çıkan bu İsrail ideolojik insan imha hareketine karşı tam bir silah ambargosu uygulamak için derhal harekete geçmelidir." çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'de soykırıma devam ederken kutsal topraklarda Amerikalılara yönelik katliam yaptığını belirten Cemal, "Bu yönetim kendisinin ve bu milletin insanlığını kurtarmalı. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan üzerinde İsraillilere uçuşa yasak bölgeler oluşturma dahil kesin bir ateşkes uygulaması ve Orta Doğu'da İsrail'in savaş çığırtkanlığı için dayatmada bulunmalıdır." ifadelerini paylaştı.

İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA

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