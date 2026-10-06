USGS, Uttarakhand'da 5,1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı

USGS, Uttarakhand'da 5,1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı. Depremin merkez üssü Bageshwar bölgesinin yaklaşık 34 kilometre kuzeybatısı olarak açıklandı, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Hindistan'ın kuzeyinde Uttarakhand eyaletine bağlı Bageshwar bölgesi yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Bageshwar bölgesinin yaklaşık 34 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: AA
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