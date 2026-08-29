Sibel Tan Çetinkaya: Üsküdar’ın, meclisimizin demokratik iradesini hukuk önünde sonuna kadar savunacağız - Son Dakika
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Sibel Tan Çetinkaya: Üsküdar’ın, meclisimizin demokratik iradesini hukuk önünde sonuna kadar savunacağız

Sibel Tan Çetinkaya: Üsküdar’ın, meclisimizin demokratik iradesini hukuk önünde sonuna kadar savunacağız
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Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilen Sibel Tan Çetinkaya, AK Parti'nin itirazı üzerine mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına ilişkin açıklama yaptı. Tartışmalı oyların tamamı geçerli sayılsa bile seçimin kazananının değişmeyeceğini savunan Çetinkaya, hukuki itirazı yapacaklarını duyurdu.

(İSTANBUL) Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından 5 Ağustos'ta yapılan seçimde başkanvekili seçilen Sibel Tan Çetinkaya, hukuki sürece ilişkin açıklama yaptı. Çetinkaya, "Seçim matematiği açık: Tartışmalı oyların tamamı geçerli kabul edilse bile üçüncü turda dördüncü tura geçme zorunluluğu ortadan kalkmıyor; dördüncü turda da kazanan değişmiyor. Üsküdar'ın iradesini ve meclisimizin demokratik iradesini hukuk önünde sonuna kadar savunacağız" dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 31 Temmuz'da tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması üzerine Üsküdar Belediye Meclisi'nde 5 Ağustos'ta yapılan ve yaklaşık 5 saat süren seçimi CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya kazanmıştı. Zaman zaman gerilimin arttığı, tartışmaların yaşandığı seçimin 4. turunda Sibel Tan Çetinkaya geçerli oyların 22'sini, Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oy almıştı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Seçimin ardından, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir sebepsiz yere bazı oyların geçersiz sayıldığını öne sürerek sonuca itiraz edeceklerini açıklamıştı. AK Partili meclis üyelerinin itirazını İstanbul 2. İdare Mahkemesi sonuçlandırdı ve 'telafisi güç zararlar oluşabileceği' gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. İstanbul Valiliği de, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına ilişkin "Belediye Başkan Vekili seçilinceye kadar, Üsküdar İlçe Belediye Meclisinin birinci başkan vekili, bulunmaması halinde ikinci başkan vekili belediye başkanlığı görevini yürütmek üzere vekaleten görev yapacaktır" denilmişti.

"SEÇİMİN MATEMATİĞİ AÇIK; SEÇİMİN KAZANANI DEĞİŞMİYOR"

5 Ağustos'ta yapılan seçimde başkanvekili seçilen Sibel Tan Çetinkaya, hukuki sürece ilişkin açıklama yaptı. Çetinkaya, "Seçim matematiği açık: Tartışmalı oyların tamamı geçerli kabul edilse bile üçüncü turda dördüncü tura geçme zorunluluğu ortadan kalkmıyor; dördüncü turda da kazanan değişmiyor. Üsküdar'ın iradesini ve meclisimizin demokratik iradesini hukuk önünde sonuna kadar savunacağız" dedi.

5 Ağustos'ta yapılan seçimde Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilen Sibel Tan Çetinkaya, sürece ilişkin açıklama yaparak, "Üsküdar'daki başkan vekilliği seçimiyle ilgili kamuoyunun gözden kaçırmaması gereken çok basit ama çok önemli bir gerçek var" ifadesini kullandı. "İlk iki turda gerekli çoğunluk sağlanamadığı için üçüncü tura geçildi. Üçüncü turda seçilebilmek için salt çoğunluk olan 24 oy gerekiyor" diyen Çetinkaya, şunları söyledi:

"Bu sayı bulunamazsa dördüncü tura geçiliyor ve en fazla oyu alan aday seçimi kazanıyor. AK Parti, üçüncü turda geçersiz sayılan 5 oya itiraz etti. İstanbul 2. İdare Mahkemesi de bu pusulalarda tercih edilen isimlerin açıkça okunabildiğini değerlendirerek yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Ancak burada seçim sonucunu değiştirmeyen çok açık bir matematik var. Üçüncü turdaki 5 geçersiz oyun tamamını geçerli kabul edelim. Benim oyum 22, Sayın Dündar Ziya Gültekin'in oyu da 22 oluyor. Yani yine hiçbir aday gerekli 24 oya ulaşamıyor ve kanunen dördüncü tura geçilmesi gerekiyor. Dördüncü turda da bütün tartışmalı oyları geçerli kabul ettiğimizde sonuç 25'e 19 oluyor. Dolayısıyla seçimin kazananı yine değişmiyor.

"İTİRAZIMIZI YAPACAĞIZ"

Son turdan önce verilen kısa ara CHP Grubu tarafından talep edilmiştir. Kanunen bu aranın verilemeyeceğine dair bir hüküm bulunmadığı yönündeki hukuki değerlendirmemizi de itiraz sürecinde ortaya koyacağız. Özetle, seçim matematiği açık: Tartışmalı oyların tamamı geçerli kabul edilse bile üçüncü turda dördüncü tura geçme zorunluluğu ortadan kalkmıyor; dördüncü turda da kazanan değişmiyor. Yargı kararlarına elbette saygılıyız. Ancak bu karar nihai değil ve itiraz yolu açık. Biz de bu somut verilerle hukuki itirazımızı yapacağız. Bugün Başkan Vekilliği görevi mevzuat gereğince Meclis Birinci Başkan Vekilimiz tarafından yürütülüyor. Biz de Üsküdar'ın iradesini ve meclisimizin demokratik iradesini hukuk önünde sonuna kadar savunacağız"

Kaynak: ANKA

AK Parti, Politika, Üsküdar, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sibel Tan Çetinkaya: Üsküdar’ın, meclisimizin demokratik iradesini hukuk önünde sonuna kadar savunacağız - Son Dakika

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