Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimiyle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama - Son Dakika
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Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimiyle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama

Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimiyle ilgili İstanbul Valiliği\'nden açıklama
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İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediye Başkanvekili seçiminde CHP'li Sibel Tan Çetinkaya'nın seçildiği meclis kararının yürütmesini durdurdu. İstanbul Valiliği, başkanvekili seçilene kadar görevi meclis birinci veya ikinci başkan vekilinin yürüteceğini açıkladı.

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Belediye Başkan Vekili seçilinceye kadar, Üsküdar İlçe Belediye Meclisinin birinci başkan vekili, bulunmaması halinde ikinci başkan vekili belediye başkanlığı görevini yürütmek üzere vekaleten görev yapacaktır" denildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın 4 hafta önce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması üzerine Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan ve yaklaşık 5 saat süren seçimi CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya kazanmıştı. Zaman zaman gerilimin arttığı, tartışmaların yaşandığı seçimin 4. turunda Sibel Tan Çetinkaya geçerli oyların 22'sini, Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oy almıştı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINA İTİRAZ YOLU AÇIK

Seçimin ardından, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir sebepsiz yere bazı oyların geçersiz sayıldığını öne sürerek sonuca itiraz edeceklerini açıklamıştı. AK Partili meclis üyelerinin itirazını İstanbul 2. İdare Mahkemesi sonuçlandırdı ve 'telafisi güç zararlar oluşabileceği' gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda, 7 gün içinde itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği de, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Belediye Başkan Vekili seçilinceye kadar, Üsküdar İlçe Belediye Meclisinin birinci başkan vekili, bulunmaması halinde ikinci başkan vekili belediye başkanlığı görevini yürütmek üzere vekaleten görev yapacaktır" denildi.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 31.07.2026 tarihli ve 2026/994 sargu sayılı kararı ile tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem DEDETAŞ'ın yerine Belediye Başkan Vekili seçimine ilişkin alınan 05.08.2026 tarihli 76 No.lu meclis kararının İstanbul 2. İdare Mahkemesince 'dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesi hükmü uyarınca' yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Belediye Başkan Vekili seçilinceye kadar, aynı maddenin altıncı fıkrası uyarınca, Üsküdar İlçe Belediye Meclisinin birinci başkan vekili, bulunmaması halinde ikinci başkan vekili belediye başkanlığı görevini yürütmek üzere vekaleten görev yapacaktır"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimiyle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama - Son Dakika

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