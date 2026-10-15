Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin, Düzce'deki kazada 4 kişiyle yaralandı

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin, Düzce'deki kazada 4 kişiyle yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki kazada Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ile 4 kişi yaralandı. Gültekin'in içinde bulunduğu otomobil Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde başka bir otomobille çarpıştı, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ile 4 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Gültekin'in içinde bulunduğu 34 VR 2034 plakalı otomobil, Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde aynı yönde seyreden 16 ARZ 453 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Gültekin ile 4 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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