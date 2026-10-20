Üsküdar Belediye Başkan Vekilliğine Gültekin'in yerine Sarıoğlu seçildi - Son Dakika
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Üsküdar Belediye Başkan Vekilliğine Gültekin'in yerine Sarıoğlu seçildi

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliğine Muhammed Emin Sarıoğlu'nun seçildiğini açıkladı. Özdemir, trafik kazasında hayatını kaybeden eski Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in bir ayda oluşturduğu atmosferin sürdürüleceğini belirtti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Üsküdar'da meclis üyelerinin, belediye teşkilatının, yeni Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu'nun çaba ve gayretleriyle vefat eden eski Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in bir ayda oluşturduğu güzel atmosferin sürdürüleceğini belirtti.

Belediye binası önünde gazetecilere açıklama yapan Özdemir, elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Dündar Ziya Gültekin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek, hem kadim bir dostlarını hem de siyasette yol yürüdükleri çok deneyimli, iyi bir siyasetçiyi kaybetmiş olmanın derin hüznünü yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Bugün AK Parti'li ve MHP'li meclis üyelerinin katılımıyla yapılan seçimde Muhammed Emin Sarıoğlu'nun başkan vekili olduğunu aktaran Özdemir, "Hayırlı olsun. Üsküdar'ımızda tüm meclis üyelerimizin, belediye teşkilatımızın gayretleri ve çalışmalarıyla, Muhammed Emin Sarıoğlu başkanımızın çaba ve gayretleriyle Dündar Ziya Gültekin başkanımızın bir ayda oluşturduğu güzel atmosferi sürdürmeye devam edeceğiz. Üsküdarlı hemşehrilerimizin beklentisi olan çalışmaları, aynı Ziya başkanımızın rahmete kavuşmadan önceki çalışma azmiyle vatandaşlarımızla beraber ve bir olarak sürdürecek, Üsküdar'ımızda beklenen hizmetlere hızlıca devam edeceğiz." diye konuştu.

Özdemir, Cumhur İttifakı'nın meclis üyeleri tarafından seçilen Sarıoğlu'nun tüm Üsküdarlıların belediye başkan vekili olarak görev yapacağını, partisi ne olursa olsun ilçe sakinlerine eşit ve ortak hizmeti götüreceğini dile getirdi.

"Dündar Ziya Gültekin başkanımızın bıraktığı izleri yaşatmaya devam edeceğiz"

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu ise bugünkü seçimde kendisiyle birlikte sorumluluk üstlenen meclis üyesi arkadaşlarına teşekkür etti.

Gültekin'in 20 yılı aşkın süredir Üsküdarlıya, Üsküdar'a hizmet ettiğini aktaran Sarıoğlu, "Belediye başkan vekilliği döneminde Üsküdar'da derin izler bıraktı. Biz de kardeşleri olarak tüm meclis üyelerimizle birlikte Dündar Ziya Gültekin başkanımızın bıraktığı izleri yaşatmaya devam edeceğiz. Rabb'im şimdiden hizmetlerimizi hayırlı kılsın." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, meclis üyeleri ve ilçe teşkilatı da yer aldı.

Kaynak: AA
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