Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, Özgür Çelik'in savcı tehdidi iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, Özgür Çelik'in savcı tehdidi iddiasını yalanladı

Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, Özgür Çelik\'in savcı tehdidi iddiasını yalanladı
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Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in kendisine yönelik 'savcı tutuklamayla tehdit etti' iddiasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadede reddetti. Aydın, Çelik'in seçim öncesinde kendisini defalarca aradığını ve baskı kurmaya çalıştığını öne sürdü.

(İSTANBUL) - Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in, "Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti" yönündeki açıklamasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadede yalanladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı açıklamalarda dile getirdiği iddialar üzerine resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Çelik'in açıklamalarında adı geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın söz konusu iddialarla ilgili ifade vermesini istedi.

Edinilen bilgilere göre Aydın, savcılıkta verdiği ifadede, Çelik'in kendisiyle ilgili iddialarını reddetti.

Ayhan Aydın, Özgür Çelik'in, "Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum" şeklindeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Çelik tarafından seçim öncesinde defalarca arandığını söyleyen Aydın ifadesinde, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde, Çelik'in ricasıyla kendisiyle çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini ve bu görüşmelerde baskı kurulmaya çalışıldığını öne sürdü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, Özgür Çelik'in savcı tehdidi iddiasını yalanladı - Son Dakika

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