Üsküdar Belediyesi Emeklilere Pazar Alışverişi Desteği Projesi Başvuruları Uzatıldı - Son Dakika
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Üsküdar Belediyesi Emeklilere Pazar Alışverişi Desteği Projesi Başvuruları Uzatıldı

Üsküdar Belediyesi Emeklilere Pazar Alışverişi Desteği Projesi Başvuruları Uzatıldı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın seçim vaatleri arasında yer alan ilçede yaşayan emeklilere yılda 5 bin liralık pazar alışverişi desteği projesi başvuruları 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

24.05.2024 14:05  Güncelleme: 14:07
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(İSTANBUL) - Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın, seçim vaatleri arasında yer alan ilçede yaşayan emeklilere yılda 5 bin liralık "Pazar Alışverişi Desteği Projesi"ne başvurular, 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, önceki hafta Üsküdarlı emekliler için pazar alışverişi desteğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, emekliler uygulamaya yoğun ilgi gösterdi. Emekliler, bizzat Üsküdar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü'ne ya da belediyenin "www.uskudar.bel.tr" internet adresinden başvuru yapabiliyor. Başvurular, 31 Mayıs Cuma günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

Başvuru yapacak emeklilerin yanlarında nüfus cüzdanı fotokopisi, e-Devlet üzerinden alınan "İkametgah", "Tapu Bilgileri Sorgulama", "Adıma Tescilli Araç Sorgulama", "Emekli Aylık Bilgisi" belgelerini beyan etmesi ve iletişim bilgilerini bildirmesi gerekiyor. Destekten kişi başı geliri bir asgari ücretin 3'te birinden az olan hanelerde yaşayan 60 yaş ve üzeri emekliler yararlanabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Üsküdar Belediyesi Emeklilere Pazar Alışverişi Desteği Projesi Başvuruları Uzatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar Belediyesi Emeklilere Pazar Alışverişi Desteği Projesi Başvuruları Uzatıldı - Son Dakika
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