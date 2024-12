Üsküdar Belediyesi İlk Kreşi 'Yuvamız Üsküdar' Açıldı

Güncel

Üsküdar Belediyesi'nin ilk kreşi "Yuvamız Üsküdar" açıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Kreş açmaya devam edeceğiz

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi'nin ilk kreşi "Yuvamız Üsküdar"ın resmi açılışı ile İcadiye'de yapılacak kreşin temel atma töreni İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın katılımıyla gerçekleşti.

Resmi açılışı yapılan Üsküdar Belediyesi'nin ilk kreşi "Yuvamız Üsküdar", 36-69 ay aralığında yaş gruplarından oluşuyor. Aktif 80 öğrencinin kayıtlı olduğu kreşte, iki tane 3-4 yaş, bir tane 4-5 yaş ve bir tane 5-6 yaş sınıfları bulunuyor. Saat 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veren kreşte, sınıflarda 2 öğretmen öğrencilere eğitim veriyor. Öte yandan, İcadiye'de temeli atılan kreşte ise Çocuk Gündüz Bakımevi, Kadın Destek Merkezi ve Çocuk Destek merkezi gibi alanlar yer alacak. Kreş 60 çocuk kapasiteli olarak hizmete girecek.

Temel atma töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sizlerle olmaktan, çok hayırlı bir işe başlangıç yapmaktan büyük onur duyuyorum. Bir çocuğun, bir bebeğin hayata en güçlü şekilde tutunması, iyi eğitim alması, güçlü bir birey olması ve faydalı bir insana dönüşmesi sadece ailesi için bir kazanım değil aynı zamanda o insan yaşadığı şehre, yaşadığı ülkeye hatta bütün insanlığa olağanüstü katkılar sunar." dedi

"Kreşlerimizin her birisi benim için mega projedir"

Yapılan her yatırımın amacının İstanbul'u güzelleştirmek ve modernleştirmek olduğunu belirten İmamoğlu, " Amacımız sunduğumuz her hizmetin İstanbulluların hayrına bir hizmet olmasını sağlamak. Yaptığımız her yatırımımızın gönlümüzdeki ve zihnimizdeki yeri çok kıymetli ama buradan ifade edeyim, kreş başka bir noktada. Kreşlerimizin her birisi benim için mega projedir." diye konuştu.

" Suriye'de kurulacak düzende seferberliğe belediyeler olarak hazırız"

Suriye'deki kargaşanın bitmesinde ve sınır bütünlüğünün korunmasında devlet ve millet olarak öncü olunmasını söyleyen İmamoğlu, "Bizlerde sorumluyuz, belediyeler olarak orada kurulacak düzende en doğru belediyecilik uygulamalarını, yarın en güçlü müfredatlar ile kreşlerin orada da açılmasını sağlamak ve bu gibi hizmetlerde biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak ve bütün belediyeler olarak seferberliğe hazırız ki bir an önce Suriyeliler çocukları ile birlikte memleketlerine dönebilsin" sözlerini kullandı.

Törende konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "Bugün Üsküdar Belediyemizin açtığı ilk kreşin resmi açılışını yapıyoruz. İlk kreşimizi belediye bünyemizde açtık çünkü belediye çalışanlarımızın refahı ve huzuru bizim için önemli, onlar bizim görünen yüzlerimiz. Aslında bugün bir açılış daha yapacağız oda İcadiye Mahallesi'ndeki ikinci kreşimiz oda tüm komşularımıza tabi ki açık olacak. Bu kreşlerin açılmasında emeği geçen başta İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. " dedi.