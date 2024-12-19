Üsküdar Belediyesi İlk Kreşi 'Yuvamız Üsküdar' Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Üsküdar Belediyesi İlk Kreşi 'Yuvamız Üsküdar' Açıldı

Üsküdar Belediyesi'nin ilk kreşi 'Yuvamız Üsküdar' İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın katılımıyla açıldı. Kreşte çocuklara eğitim verilecek ve yeni bir kreş için temel atma töreni düzenlendi.

19.12.2024 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Belediyesi'nin ilk kreşi "Yuvamız Üsküdar" açıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Kreş açmaya devam edeceğiz

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi'nin ilk kreşi "Yuvamız Üsküdar"ın resmi açılışı ile İcadiye'de yapılacak kreşin temel atma töreni İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın katılımıyla gerçekleşti.

Resmi açılışı yapılan Üsküdar Belediyesi'nin ilk kreşi "Yuvamız Üsküdar", 36-69 ay aralığında yaş gruplarından oluşuyor. Aktif 80 öğrencinin kayıtlı olduğu kreşte, iki tane 3-4 yaş, bir tane 4-5 yaş ve bir tane 5-6 yaş sınıfları bulunuyor. Saat 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veren kreşte, sınıflarda 2 öğretmen öğrencilere eğitim veriyor. Öte yandan, İcadiye'de temeli atılan kreşte ise Çocuk Gündüz Bakımevi, Kadın Destek Merkezi ve Çocuk Destek merkezi gibi alanlar yer alacak. Kreş 60 çocuk kapasiteli olarak hizmete girecek.

Temel atma töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sizlerle olmaktan, çok hayırlı bir işe başlangıç yapmaktan büyük onur duyuyorum. Bir çocuğun, bir bebeğin hayata en güçlü şekilde tutunması, iyi eğitim alması, güçlü bir birey olması ve faydalı bir insana dönüşmesi sadece ailesi için bir kazanım değil aynı zamanda o insan yaşadığı şehre, yaşadığı ülkeye hatta bütün insanlığa olağanüstü katkılar sunar." dedi

"Kreşlerimizin her birisi benim için mega projedir"

Yapılan her yatırımın amacının İstanbul'u güzelleştirmek ve modernleştirmek olduğunu belirten İmamoğlu, " Amacımız sunduğumuz her hizmetin İstanbulluların hayrına bir hizmet olmasını sağlamak. Yaptığımız her yatırımımızın gönlümüzdeki ve zihnimizdeki yeri çok kıymetli ama buradan ifade edeyim, kreş başka bir noktada. Kreşlerimizin her birisi benim için mega projedir." diye konuştu.

" Suriye'de kurulacak düzende seferberliğe belediyeler olarak hazırız"

Suriye'deki kargaşanın bitmesinde ve sınır bütünlüğünün korunmasında devlet ve millet olarak öncü olunmasını söyleyen İmamoğlu, "Bizlerde sorumluyuz, belediyeler olarak orada kurulacak düzende en doğru belediyecilik uygulamalarını, yarın en güçlü müfredatlar ile kreşlerin orada da açılmasını sağlamak ve bu gibi hizmetlerde biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak ve bütün belediyeler olarak seferberliğe hazırız ki bir an önce Suriyeliler çocukları ile birlikte memleketlerine dönebilsin" sözlerini kullandı.

Törende konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "Bugün Üsküdar Belediyemizin açtığı ilk kreşin resmi açılışını yapıyoruz. İlk kreşimizi belediye bünyemizde açtık çünkü belediye çalışanlarımızın refahı ve huzuru bizim için önemli, onlar bizim görünen yüzlerimiz. Aslında bugün bir açılış daha yapacağız oda İcadiye Mahallesi'ndeki ikinci kreşimiz oda tüm komşularımıza tabi ki açık olacak. Bu kreşlerin açılmasında emeği geçen başta İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. " dedi.

Kaynak: İHA

Üsküdar Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Sinem Dedetaş, İstanbul, Üsküdar, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar Belediyesi İlk Kreşi 'Yuvamız Üsküdar' Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 01:01:23. #1.11#
SON DAKİKA: Üsküdar Belediyesi İlk Kreşi 'Yuvamız Üsküdar' Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.