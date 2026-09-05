Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi çoğunluk sağlanamayınca 8 Eylül'e ertelendi - Son Dakika
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Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi çoğunluk sağlanamayınca 8 Eylül'e ertelendi

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Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilini seçmek için yapılan meclis toplantısı, 22 üyenin katılımıyla yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 8 Eylül Salı gününe ertelendi. Toplantıda CHP'li üyelerin yer almaması dikkat çekerken, oturum belediyenin internet yayınından takip edildi.

Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili'ni seçmek üzere yapılan toplantı, meclise katılan üyelerde yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 8 Eylül Salı gününe ertelendi.

Belediye Meclisi, Meclis Birinci Başkanvekili Ali Aral'ın başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

Aral, yoklamanın ardından salonda 22 meclis üyesinin bulunduğunu belirterek, toplantının açılabilmesi için gerekli salt çoğunluğun sağlanamadığını ifade etti.

Toplantının ertelendiğini kaydeden Aral, "Biz, şu anda 22 kişiyiz. Bu sebepten ötürü toplantıyı 8 Eylül Salı günü sabah 09.00'a erteliyorum." dedi.

Salona basın mensupları alınmazken toplantı belediyenin internet üzerinden yaptığı çevrim içi yayından takip edildi.

Yoklama sırasında CHP Grubunun meclis üyelerinin toplantıya katılmadığı görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi çoğunluk sağlanamayınca 8 Eylül'e ertelendi - Son Dakika

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