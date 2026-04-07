Üsküdar Belediyesi İştiraki Kent A.Ş'ye Operasyon: 20 Kişi Gözaltına Alındı

(İSTANBUL) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş yöneticisi, çalışanı ve bazı müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında polis ekipleri, sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi'nde arama başlattı. Başsavcılığın aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent A. Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu, şirket çalışanı ve bazı müteahhitler hakkında gözaltı kararı verdiği öğrenildi. Şu ana kadar haklarında gözaltı kararı bulunan isimlerin tamamının gözaltına alındığı öğrenildi.