Üsküdar Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu - Son Dakika
Üsküdar Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu

10.04.2026 08:19
Haberin Videosunu İzleyin
Üsküdar Belediyesi\'nde Rüşvet Operasyonu
Üsküdar'da yapı ruhsatı sürecinde rüşvet iddialarıyla 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ÜSKÜDAR Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddialarına ilişkin, İstanbul ve Yalova'da 30 adrese operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatlarının verilmesi sürecinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet suçu kapsamında değerlendirilebilecek eylemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul ve Yalova'da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi; aralarında Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ile Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Daha sonra bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Üsküdar Belediyesi'nde yapılan aramalarda, iştirak şirketlerinden Kent AŞ Genel Müdürü N.A.'ya, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü arasında bulunan bir odanın tahsis edildiği ve odanın kapısındaki isimlikte 'başkan yardımcısı' unvanının yazdığı belirlendi.

Gözaltına alınan 21 kişi bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üsküdar Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 09:07:59. #7.12#
SON DAKİKA: Üsküdar Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu - Son Dakika
