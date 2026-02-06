Üsküdar'da 3'üncü "Günümüz Var!" Etkinliği Başlıyor - Son Dakika
Üsküdar'da 3'üncü "Günümüz Var!" Etkinliği Başlıyor

06.02.2026 15:50  Güncelleme: 16:55
Üsküdar Belediyesi, kadınların sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla 'Günümüz Var!' projesinin üçüncü buluşmasını düzenliyor. Katılımcılar, uzmanlardan danışmanlık alabilecek ve Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile birebir iletişim kurma fırsatı bulacak.

(İSTANBUL)- Üsküdar Belediyesi, kadınların sosyal hayata katılımını artırmak, sorunlarını doğrudan iletebilmelerini sağlamak ve çözüm odaklı buluşmalar gerçekleştirmek amacıyla "Günümüz Var!" projesini bu yıl 3'üncü kez gerçekleştirecek.

Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte katımıcılar, talep ve sorularını doğrudan Dedetaş'a iletme fırsatı bulacak. Projesinin üçüncü buluşması, 10 Şubat Salı günü saat 15.30-17.00 arası Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Programda; uzman psikolog Feyza Şenbabaoğlu, uzman fizyoterapist Ceren Dadaş Yıldız, hemşire ve ilk yardım eğitmenleri Simge Nur Kara, Melisa Çerkez ile avukatlar Birgül Aksoy ve Melike Odabaş yer alacak.

"Gün" konseptli ikramlar sunulacak

Katılımcılar etkinlikte uzmanlardan birebir bilgi ve danışmanlık desteği alabilecek. Etkinlikte, "gün" konseptli ikramlar sunulacak, Kadınlar Matinesi konseri düzenlenecek. Üsküdar Belediyesi, "Günümüz Var!" projesiyle kadınların sosyalleşmesini, bilgiye erişimini ve yerel yönetimle güçlü bir iletişim bağı kurmasını hedefliyor. Şimdiye dek Bulgurlu Semt Konağı ve Valide Sultan Gemisi'nde bine yakın kadını bir araya getiren "Günümüz Var!" buluşmaları, yıl boyunca farklı lokasyonlarda devam edecek.

Ayrıntılı bilgi için Üsküdar Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarını takip edebilir veya "uskudar.bel.tr" adresini ziyaret edebilir.

Kaynak: ANKA

Üsküdar Belediyesi, Yerel Yönetim, Sinem Dedetaş, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
