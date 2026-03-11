Üsküdar'da "Konuşamadıkça Büyüyen Duygular" Uzmanlarca Masaya Yatırılacak - Son Dakika
Üsküdar'da "Konuşamadıkça Büyüyen Duygular" Uzmanlarca Masaya Yatırılacak

11.03.2026 10:33  Güncelleme: 11:38
Üsküdar Belediyesi, kadınların toplumsal hayattaki rolünü ve başarı hikayelerini ele alacağı 'Konuşamadıkça Büyüyen Duygular' temalı bir söyleşi düzenleyecek. Program, uzman isimlerin katılımıyla kadınların yaşam deneyimlerini ve duygusal süreçlerini değerlendirecek.

(İSTANBUL) - Üsküdar Belediyesi, kadınların toplumsal hayattaki rolünü ve başarı hikayelerini ele almak amacıyla "İsmini Vermek İstemeyen Söyleşi" programına ev sahipliği yapacak. Programda, "Konuşamadıkça Büyüyen Duygular" teması, uzman isimler eşliğinde masaya yatırılacak.

Üsküdar Belediyesi ve Medicana Çamlıca Hastanesi iş birliğiyle Bağlarbaşı Kültür Merkezi Çamlıca Salonu'nda gerçekleştirilecek "Konuşamadıkça Büyüyen Duygular" temalı söyleşi, kadınların yaşam deneyimlerini, duygusal süreçlerini ve toplumsal katkılarını farklı perspektiflerden değerlendirecek. Program, yarın saat 13.00'te halka açık olarak gerçekleştirilecek.

Uzman isimler ve başarı hikayeleri bir arada

Moderatörlüğünü İnci Ertuğrul'un üstleneceği panelde, sağlık dünyasından spor camiasına kadar pek çok farklı alandan isim yer alacak. Söyleşiye; Doç. Dr. Bahar Temur, Uzman Dr. Meltem Vurgul, Klinik Psikolog Cansu Kaya, Uzman Klinik Psikolog Funda Ece, voleybolcu Melis Yılmaz ve Acıbadem Mahallesi Muhtarı Semra Aydın konuşmacı olarak katılacak.

Kadın dayanışması ve toplumsal farkındalık

Programda kadınların toplumsal yaşamda üstlendikleri roller, başarı hikayeleri ve duyguların paylaşılmasının bireysel ve toplumsal hayattaki önemi ele alınacak. Katılımcılar deneyimlerini paylaşarak kadınların dayanışma gücüne ve toplumsal dönüşümdeki rolüne dikkati çekecek.

Kaynak: ANKA

