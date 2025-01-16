Üsküdar Belediyesi'nden Ruhsatsız İçki Satışına Mühürleme - Son Dakika
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Üsküdar Belediyesi'nden Ruhsatsız İçki Satışına Mühürleme

Üsküdar Belediyesi\'nden Ruhsatsız İçki Satışına Mühürleme

Üsküdar Belediyesi, ruhsatsız içki satışı yaptığı belirlenen iki işletmeyi mühürledi ve ruhsatlarını iptal etti. Denetimlerin arttırıldığı belirtilen açıklamada, halk sağlığının korunmasına yönelik önlemlerin sürdürüleceği vurgulandı.

16.01.2025 15:48  Güncelleme: 16:26
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ÜSKÜDAR Belediyesi, ruhsatsız içki satışı yaparak halk sağlığına yönelik tehdit oluşturduğu belirlenen iki işletmeyi mühürlediklerini açıkladı. Açıklamada, "Ruhsatsız içki satışı yapıldığı tespit edilen iki işletme Üsküdar Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi. Gelen bilgiyi değerlendiren belediye ekipleri, Yavuztürk ve Burhaniye Mahallerindeki iki işletmeyi mühürledi. Mühürleme işleminin ardından işyeri açma ve çalışma ruhsatları da iptal edildi" denildi.

Belediyeden yapılan yazılı bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Belediye ekipleri, Üsküdar Kaymakamlığı'nın koordinasyonu ile ilçe genelinde halk sağlığını tehdit eden ve ruhsatsız içki satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Yavuztürk ve Burhaniye Mahallesi'nde bulunan iki işletmeye Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler arama gerçekleştirdi.

"Ekiplerin yaptığı arama sırasında ruhsatsız içki satışı yapıldığı tespit edilen iki işletme Üsküdar Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi. Gelen bilgiyi değerlendiren belediye ekipleri, Yavuztürk ve Burhaniye Mahallerindeki iki işletmeyi mühürledi. Mühürleme işleminin ardından işyeri açma ve çalışma ruhsatları da iptal edildi.

"Halk sağlığının tehdit edilmesine fırsat verilmeyecek. Üsküdar Belediyesi ekipleri bu kapsamda, 7 gün 24 saat kayıt esaslı kamera kullanımı için işyeri ruhsatlarına dönük denetimler de gerçekleştirmeyi sürdürüyor."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Üsküdar Belediyesi'nden Ruhsatsız İçki Satışına Mühürleme - Son Dakika

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