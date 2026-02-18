Üsküdar Belediyesi, Ramazan Hazırlıklarını Tamamladı

(İSTANBUL) - Üsküdar Belediyesi, ramazan ayı hazırlıkları kapsamında ilçe genelinde sabit iftar alanları kurdu, sıcak yemek dağıtım noktaları oluşturdu ve gıda kolilerini dağıtmaya başladı. İlçede ay boyunca kültürel etkinliklerin de gerçekleştirileceği bildirildi.

Üsküdar Belediyesi, ramazan öncesi ilçe genelinde hazırlıklarını tamamladı. Birlik, dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında toplu iftar alanları oluşturulurken, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal destek uygulamaları hayata geçirildi.

3 sabit iftar alanı, 8 mahallede sıcak yemek dağıtımı

Çalışmalar kapsamında ilçe genelinde 3 sabit iftar alanı ile 8 mahallede sıcak yemek dağıtım noktası hizmete alındı. Öğrenciler için Haluk Dursun Kütüphanesi'nde iftar ve sahur yemek servisi planlandı. Ramazan ayı boyunca geleneksel kültürü yaşatmaya yönelik meddah gösterisi, orta oyunu ve gölge oyunu etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Ramazan kolileri dağıtılmaya başlandı

Ramazan hazırlıkları kapsamında temel gıda ürünlerinden oluşan ramazan kolilerinin dağıtıma çıkarıldığı bildirildi. Belediye ekipleri tarafından hazırlanan kolilerin, belirlenen ihtiyaç sahibi hanelere kapı kapı teslim edileceği belirtilerek, uygulamayla ramazan sofralarında eksiklik yaşanmaması ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Sabit iftar alanları

Mimar Sinan Meydanı İftar Çadırı

Ferah Mahallesi Raşit Küçük Spor Merkezi (Abdülbaki Gölpınarlı Caddesi No: 2)

ÜSMEK Güzeltepe Kurs Merkezi (Namazgah Caddesi 18/A, Güzeltepe Mahallesi)

Sıcak yemek dağıtım noktaları

Yavuztürk Mahallesi – Karadeniz Caddesi Son Durak (Yavuztürk İlkokulu Bahçesi)

Murat Reis Mahallesi – Üsküdar Otizm Merkezi yanı otopark alanı

Ünalan Mahallesi – Ayazma Caddesi (Utku Parkı, Ünalan Merkez Camii yanı)

Cumhuriyet Mahallesi – Esatpaşa Caddesi (Karlıdere Parkı)

Bahçelievler Mahallesi – Sultan Murat Parkı (Eryiğit Sokak)

Kirazlıtepe Mahallesi – Kirazlıtepe Merkez Camii önü

Zeynep Kamil Mahallesi – Zeynep Kamil Parkı (Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH karşısı)

Ferah Mahallesi – Gazi Mustafa Altıntaş İlköğretim Okulu bahçesi