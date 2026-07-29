Üsküdar Belediyesi: Yürütülen soruşturma ve süreç tamamlanmadan yapılacak yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz - Son Dakika
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Üsküdar Belediyesi: Yürütülen soruşturma ve süreç tamamlanmadan yapılacak yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz

Üsküdar Belediyesi: Yürütülen soruşturma ve süreç tamamlanmadan yapılacak yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz
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Üsküdar Belediyesi, bu sabah Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da arasında bulunduğu bazı isimlerin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan operasyona ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan masumiyet karinesi gereğince, soruşturma süreci tamamlanmadan yapılacak yanlış değerlendirme ve hükümlerin kamu vicdanını yanıltabileceğini hatırlatıyoruz. Yürütülen soruşturma ve süreç tamamlanmadan yapılacak yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz" denildi.

(İSTANBUL) Üsküdar Belediyesi, bu sabah Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da arasında bulunduğu bazı isimlerin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan operasyona ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan masumiyet karinesi gereğince, soruşturma süreci tamamlanmadan yapılacak yanlış değerlendirme ve hükümlerin kamu vicdanını yanıltabileceğini hatırlatıyoruz. Yürütülen soruşturma ve süreç tamamlanmadan yapılacak yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz" denildi.

30 Ekim 2024'te Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla başlayan ve bu zamana kadar Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda başkan, belediye bürokratı ve ismin gözaltına alınmasıyla devam eden belediye operasyonlarının sonuncusu bu sabah Üsküdar Belediyesi'ne yapıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlamalarıyla yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, iki belediye yöneticisi dahil 5 kişi sabah erken saatlerde gözaltına alındı. Operasyon sırasında çekilmiş bazı görüntüler kısa sürede basınla paylaşılırken, Dedetaş ve 5 isim Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü.

Üsküdar Belediyesi, operasyona ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan masumiyet karinesi gereğince, soruşturma süreci tamamlanmadan yapılacak yanlış değerlendirme ve hükümlerin kamu vicdanını yanıltabileceğini hatırlatıyoruz. Yürütülen soruşturma ve süreç tamamlanmadan yapılacak yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz" denildi.

MASUMİYET KARİNESİ ANIMSATILDI

Üsküdar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcımız ve Özel Kalem Müdürümüzün gözaltına alınma sürecini yakından ve dikkatle takip ediyoruz.

Hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan masumiyet karinesi gereğince, soruşturma süreci tamamlanmadan yapılacak yanlış değerlendirme ve hükümlerin kamu vicdanını yanıltabileceğini hatırlatıyoruz. Yürütülen soruşturma ve süreç tamamlanmadan yapılacak yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.

Belediye Başkanımız Sayın Sinem Dedetaş, göreve başladığı ilk günden bu yana şeffaf, katılımcı ve sosyal belediyeciliği esas alan, eşit hizmeti önceleyen yerel yönetim anlayışı ile Üsküdarlılara hizmet etmiştir.

Üsküdar Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Sayın Sinem Dedetaş'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda çalışmaya devam ediyor, Başkanımızı ve çalışma arkadaşlarımızı bir an önce aramızda görmek istiyoruz"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Üsküdar Belediyesi: Yürütülen soruşturma ve süreç tamamlanmadan yapılacak yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz - Son Dakika

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