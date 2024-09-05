Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi\'nde Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

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ÜSKÜDAR Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili dün başlayan yıkım çalışması bugün de devam etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın mühürlediği 'Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki villanın kaçak eklentilerinin yıkımı, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde dün sabah saatlerinde başladı.

İzinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili dün başlayan yıkım çalışmasına havanın kararmasıyla ara verilmişti. Yıkıma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde bugün öğle saatlerinde Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler devam ediyor.