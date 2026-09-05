Üsküdar'da başkan vekili seçimi AK Parti itirazının ardından yeniden yapılıyor
AK Parti'nin itirazı üzerine iptal edilen Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçimi, bu sabah saat 10.00'da yeniden başladı. Belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, partililer dışarıda bekliyor.
İSTANBUL AK Parti'nin tirazı üzerine iptal edilen Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçimi başladı.
Üsküdar Belediyesi Meclisi'nde saat 10: 00'da başlayan seçim için belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Partililer dışarıda bekliyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Üsküdar'da başkan vekili seçimi AK Parti itirazının ardından yeniden yapılıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?